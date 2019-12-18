شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يبدأ الجزء الأخير من برنامج التأهيل بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى تنفيذ الجزء الأخير من البرنامج التأهيلى الخاص به للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة. وتواجد الحارس فى مران اليوم وخضع لتدريبات فى الجيم كمرحلة تأهيلية أخيرة فى برنامجه الذى وضعه له الجهاز الطبى للزمالك، لتجهيزه للعودة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. كما انتظم حازم إمام لاعب الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي، وأدى اللاعب التدريبات البدنية تحت قيادة أنطونيو كيزوس مدرب الأحمال مع باقي اللاعبين بشكل طبيعي ، بعدما ابتعد اللاعب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بسبب شد في العضلة الخلفية. ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدورى الممتاز.

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