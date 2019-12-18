شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف وليد العطار بملف الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وليد العطار المدير التنفيذى بتولى ملف حكم الفيديو الـvar من أجل إنهائه خلال الفترة المقبلة.

كان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قد أكد أنه سيتم الانتهاء من ملف حكم الـvar خلال الفترة القليلة المقبلة، ومحاولات لتواجده فى الدوري الممتاز قبل نهاية الدور الأول.

كما قرر مجلس الجبلاية تولي وليد العطار ملف المتحدث الرسمي فى ملف الـvar بعد دخوله فى مخاطبات مع الاتحاد الدولى - فيفا - و الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية للوصول إلى تطبيق الـvar بأفضل شكل كما هو الحال فى الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.