شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمارة رئيسا لبعثة المصارعة فى الجائزة الكبرى بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار اختيار أحمد عمارة عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسا لبعثة المنتخب فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بإيطاليا فى الفترة من 15 إلى 17 يناير المقبل.

وتشارك منتخبات الرومانية والنسائية فى البطولة، على أن يشارك منتخب الحرة بمنافسات البطولة الدولية بفرنسا من 17 إلى 19 من نفس الشهر .

ومن المقرر أن تدخل المنتخبات معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى بدءا من بعد غد الجمعة، استعدادا للبطولة، ويضم المعسكر اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية السابقة، على أن يتم اختيار قوام المنتخب من بينهم.