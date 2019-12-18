شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتمسك بهداف سموحة ويرفض رحيله لقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك حسام حسن المدير الفنى لسموحة بهداف الفريق حسام حسن ورفض رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد وصول أكثر من عرض للاعب بالإضافة لمفاوضات من ناديى الأهلى والزمالك. كان فرج عامر رئيس نادى سموحه قد كشف عن تلقي عرضا من نادي قطري لضم حسام حسن مهاجم الفريق. وسجل حسام حسن خمسة أهداف فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم من 8 جولات للفريق السكندرى الذى يتواجد بالمركز الخامس بجدول الترتيب. يضع المدير الفنى لسموحة آمالا كبيرة على مهاجم الفريق حسام حسن لقيادة الفريق لمراكز متقدمة فى جدول الترتيب بالدورى، ما جعله يتمسك باستمرار اللاعب لنهاية الموسم ورفض العروض سواء المصرية أو العروض التى تصل للاعب من الخارج.

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