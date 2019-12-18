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مران الزمالك.. عودة محمد عبد الغنى وتأهيل زيزو قبل مواجهة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرحلة التدريبات التأهيلية الخاصة التى أداها خلال مران أمس لمعاناته من إجهاد، وبدأ فى المشاركة بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية فى مران اليوم مع جميع اللاعبين.

 

بينما خضع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفربق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة فى صالة الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم.

 

بعدها أدى اللاعب الجزء الثانى من البرنامج التأهيلى الخاص الموضوع له من قبل الجهاز الفنى بخوض تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبى والجرى حول الملعب بالكرة.

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وينفذ زيزو برنامج تأهيلى لمعاناته من إصابة بشد فى العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال مباراة بيراميدز فى الجولة السابعه لبطولة الدورى الممتاز 

 

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدورى الممتاز.

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