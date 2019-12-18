شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. عودة محمد عبد الغنى وتأهيل زيزو قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
بينما خضع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفربق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة فى صالة الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم.
بعدها أدى اللاعب الجزء الثانى من البرنامج التأهيلى الخاص الموضوع له من قبل الجهاز الفنى بخوض تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبى والجرى حول الملعب بالكرة.
وينفذ زيزو برنامج تأهيلى لمعاناته من إصابة بشد فى العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال مباراة بيراميدز فى الجولة السابعه لبطولة الدورى الممتاز
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدورى الممتاز.
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