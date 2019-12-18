مران الزمالك.. عودة حازم إمام قبل مباراة سموحة.. وتأهيل جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:
أصبح حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، جاهزًا للعودة للتدريبات الجماعية قبل مباراة سموحة والمقرر لها مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.
وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن حازم إمام تأكد مشاركته في مباراة سموحة بعدما غاب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بداعي الإصابة.
في المقابل، شهدت التدريبات ظهور يوسف إبراهيم "أوباما" بعدما غاب عن مران أمس لحصوله على راحة عقب مباراة الجيش.
وبشأن الإصابات أيضًا أنهى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر في الفريق أداء التدريبات التأهيلية بسبب الإجهاد الذي تعرض له.
وواصل أحمد سيد "زيزو" خوض تدريبات تأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز، بينما بدأ حارس الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" تنفيذ البرنامج الأخير قبل العودة للتدريبات.
جدير بالذكر أن الزمالك خسر المباراة الماضية من الجيش بهدفين مقابل ثلاثة في لقاء أقيم مساء الإثنين الماضي على ملعب "الجيش" بالسويس ضمن المرحلة الثامنة من مسابقة الدوري.
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