محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
عبّر باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، عن رغبته في العودة من جديد للمنتخب المصري، مشددًا أنه ينوي تقديم مستوى مميز هذا الموسم لإثبات أحقيته في العودة للمنتخب.
وأضاف مهاجم الإنتاج الحربي في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"أريد الاجتهاد وبذل أقصى مجهود، الآن عمري 27 عامًا وأمتلك الخبرة الكافية للتعرض مع الضغوطات".
وعن مصطفى محمد مهاجم الزمالك والانتقادات التي يتعرض لها، قال :"أريد من مصطفى محمد أن يتعلم من الدرس الذي تعرضت له وهو أن يغلق أذنه وعدم الاستماع للانتقادات".
وتابع :"لابد أن يركز فقط ويجتهد".
جدير بالذكر أن باسم مرسي انتقل إلى صفوف الإنتاج الحربي قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر.
كانت هذه تفاصيل خبر باسم مرسي: سأثبت للجميع أحقيتي العودة للمنتخب.. ونصيحة لمصطفى محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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