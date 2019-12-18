مستشفى الأهلي.. فحص طبي لفتحي.. وعودة متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يخضع أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدًا الخميس ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

وأفاد المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، أن فتحي سيخضع لفحص طبي لتحديد مدى تعافيه من آلام الركبة.

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ولم يشارك فتحي في مران الفريق أمس الثلاثاء بسبب الإصابة.

وفي ضوء الإصابات، أكد الجهاز الطبي للفريق الأحمر أن محمود متولي مدافع الفريق أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي.

وكشفت الأشعة الأخيرة التي أجراها اللاعب التئام تمزق العضلة الخلفية والذي تعرض لها في مباراة السوبر المصري الأخير أمام الزمالك.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن غياب لاعبه رمضان صبحي لمدة ستة أسابيع بسبب الإصابة (طالع التفاصيل).