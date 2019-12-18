الأهلي: رمضان صبحي يغيب لمدة 6 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، إن لاعب الفريق رمضان صبحي سيغيب لمدة 6 أسابيع بعد الإصابة التي لحقت به وتم تشخيصها على أنها مزق في العضلة الخلفية.

وأضاف طبيب الأهلي من خلال تصريحات للموقع الرسمي، أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت أنه يُعاني من تمزق في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في المران.

وأكمل محمود أن رمضان صبحي سيحتاج للعلاج والتأهيل لمدة 6 أسابيع على أن يكون جاهز بعدها للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

ويتأهب النادي الأهلي في الوقت الحالي لخوض مباراة أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز.