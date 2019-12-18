محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:
أكد أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت لفريق نادي الإسماعيلي، أن قوة منافسه الأهلي لن تمنع فريقه من استكمال مسلسل الانتصارات الأخيرة.
وأضاف مدرب الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"نلعب على هدف واحد فقط غدًا وهو تحقيق الانتصار، جميع اللاعبين في حالة بدنية ومعنوية جيدة".
وتابع :"جميع مباريات هذا الموسم صعبة للغاية وبالطبع نعلم قوة الأهلي، لكن ذلك لا يمنعنا من استكمال مسلسل الانتصارات".
وكان الإسماعيلي حقق فوزين في آخر مباراتين بالتفوق على مصر المقاصة بهدفين دون رد ثم الفوز على نادي مصر بهدف دون رد.
ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الأهلي، غدًا الخميس، ضمن مباريات الأسبوع التاسع في مباراة ستقام على ملعب "المكس" بالاسكندرية.
جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر الدوري بالفوز في ست مباريات أي جمع 18 نقطة، في المقابل يتواجد الإسماعيلي في الترتيب السادس برصيد 13 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي لـ"الخليج 365": قوة الأهلي لن تمنعنا من استكمال الانتصارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.