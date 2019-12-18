مدرب الإسماعيلي لـ"الخليج 365": قوة الأهلي لن تمنعنا من استكمال الانتصارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أكد أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت لفريق نادي الإسماعيلي، أن قوة منافسه الأهلي لن تمنع فريقه من استكمال مسلسل الانتصارات الأخيرة.

وأضاف مدرب الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"نلعب على هدف واحد فقط غدًا وهو تحقيق الانتصار، جميع اللاعبين في حالة بدنية ومعنوية جيدة".

وتابع :"جميع مباريات هذا الموسم صعبة للغاية وبالطبع نعلم قوة الأهلي، لكن ذلك لا يمنعنا من استكمال مسلسل الانتصارات".

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وكان الإسماعيلي حقق فوزين في آخر مباراتين بالتفوق على مصر المقاصة بهدفين دون رد ثم الفوز على نادي مصر بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الأهلي، غدًا الخميس، ضمن مباريات الأسبوع التاسع في مباراة ستقام على ملعب "المكس" بالاسكندرية.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر الدوري بالفوز في ست مباريات أي جمع 18 نقطة، في المقابل يتواجد الإسماعيلي في الترتيب السادس برصيد 13 نقطة.