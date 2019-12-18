بلال: تصريحاتي عن مصطفى محمد "دعابة".. وأشكر مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أن تصريحاته عن مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك ليس إلا دعابة فقط، لافتًا إلى أن اللاعب سجل هدفين نتيجة تصريحاته الأخيرة.

وأضاف بلال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"مصطفى محمد لاعب جيد جدًا، فقط طالبته بالتركيز والعمل على نفسه من أجل أن يصبح مهاجم منتخب مصر في الأعوام العشرة المقبلة".

وتابع بلال :"تعرضت لحملة شرسة من الجميع بسبب مصطفى محمد رغم أنني لم أقصد الإساءة للاعب أو التقليل منه، فقط راهنت أنه لن يسجل في بيراميدز".

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ووجه بلال الشكر لرئيس الزمالك مرتضى منصور قائلاً :"أشكر مرتضى منصور لأنه طالب الجماهير بعدم الإساءة لي خلال مباراة الزمالك وبيراميدز".

وأكمل هداف الأهلي السابق :"بعد هدف مصطفى محمد أغلقت هاتفي، الجماهير أخذت تصريحاتي على عاتقها إلا أنني لم أقصد أي تقليل أو إهانة للاعب".

وأنهى :"أرفض دور البطولة الزائفة التي قام بها البعض بعد تصريحاتي عن اللاعب، وأتحدى أي شخص أن يمتلك لي فيديو يسيء للاعب".

وكان مصطفى محمد سجل هدفين للزمالك في آخر مباراتين أمام بيراميدز وطلائع الجيش في مسابقة الدوري.