أجواء كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة.. حشد أمني ودعوات للتظاهر

في ظل وجود توتر سياسي في محيط ملعب الكامب نو الذي يحتضن مباراة الكلاسيكو بين قطبي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، قررت الشرطة بإقليم كتالونيا تعيين 3000 شرطي لتأمين المباراة ، والتي ينتظرها الكثير من عشاق الكرة الإسبانية والعالمية.

وسيسمح ببعض اللافتات التي تحمل عنوان "اجلس وتحدث"، ولكن لن يسمح بأي لافتات تحرض علي العنف أو العنصرية أو كره الأجانب.

وجاءت تلك التشديدات الأمنية بعد أن أعلن حزب تسونامي الديموقراطي بإقليم كتالونيا تنظيم احتجاجًا حاشدًا في الساعة 4 مساءً

، قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة ، مع توقع 32000 شخص في أربع نقاط محددة حول ملعب برشلونة

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قام بتأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في أكتوبر الماضي بعد الاحتجاجات التي اندلعت في إقليم كتالونيا الإنفصالي ليتقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساءً.