مران الأهلي.. أحمد فتحي يخضع لفحص طبي ومحمود متولي يشارك بالتدريبات الجماعية

يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

وفي ضوء الفحص الطبي يتحدد مدى تعافي اللاعب من آلام الركبة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس .

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا اليوم بمدينة الإسكندرية؛ استعدادا

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لمواجهة الإسماعيلي غدا على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز .

وأكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود متولي لاعب الفريق يشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي بعدما كشفت الأشعة الأخيرة التي أجراها

التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والتي غاب بعدها عن المشاركة الجماعية.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز متولي، للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات مهمة في الدوري العام، بالإضافة إلى دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.

وكان متولي قد قام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي وتأكدت جاهزيته طبيا من خلال الأشعة الأخيرة التي أجراها

بالتنسيق مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.