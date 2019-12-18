الأهلي يعلن فترة غياب رمضان صبحي بعد إصابته بتمزق العضلة الخلفية

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.
أشار طبيب الفريق إلى أن اللاعبتعرض للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء تسبب في عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية.
أوضح محمود أن اللاعب سيخضعلبرنامج تأهيلي لمدة ٦ أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر بمدينة الإسكندرية اليوم، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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