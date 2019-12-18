موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

يصطدم ريال مدريد بغريمه التقليدي برشلونة بـ كلاسيكو الأرض، اليوم الأربعاء فى تمام التاسعة مساءً، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من الدورى الإسبانى.

ويتصارع قطبا الكرة الإسبانية على صدارة الدوري الإسباني هذا الموسم إذ يمتلك كل منهما 35 نقطة ويسعى كلاهما لحسم صدارة الليجا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد ومعلق اللقاء

تنقل قناة بي إن سبورتس 3 بشكل حصري ومباشر فعاليات مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في التاسعة مساءً وسيعلق على أحداث اللقاء التونسي عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان المدير الفني لريال

مدريد بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : سيرجيو راموس، رفاييل فاران، ميندي، كارفاخال.

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خط الوسط : لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي.

خط الهجوم : إيسكو، جاريث بيل، كريم بنزيمه

ومن المتوقع أن تبدأ كتيبة البلو جرانا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : جيرارد بيكيه، لينجليه، سيرجيو روبرتو، جوردي ألبا.

خط الوسط : راكيتيتش، أرتورو فيدال، دي يونج.

خط الهجوم : ليونيل ميسي، انطوان جريزمان، لويس سواريز.