اليوم.. محترفو منتخب اليد يصلون القاهرة استعدادا لبطولة إفريقيا

يصل اليوم الأربعاء ثلاثي منتخب مصر لكرة اليد المحترف بالدوري الأوروبي وهم يحيي خالد المحترف لاعب فيسبيريم المجري وصيف بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومتصدر الدوري المحلي وكريم هنداوي حارس مرمي قاسم باشا التركي ومحمد ممدوح هاشم المحترف لاعب مونبيليه الفرنسي للانضمام لمعسكر منتخب الفراعنة المغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الإسباني باروندو جارسيا ومساعديه حسين زكي وهاني الفخراني في إطار إستعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تقام في تونس خلال الفترة من ١٦ إليّ ٢٧ مِن يناير المقبل .

من جانبه كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية عن إقامة وديتى منتخب مصر الأول أمام العراق يومى 18 ، 19 ديسمبر الجارى بالمركز الأوليمبى بالمعادى .

وتأتى وديتى العراق فى ظل إعتذار منتخب البحرين عن المواجهتين التى كان مقرر لهما يومى 15 ، 17 ديسمبر الجارى ضمن برنامج برنامج منتخب مصر استعدادا لأ مم افريقيا المقرر اقامتها في تونس الشهر المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو .

جاء اعتذار البحرين بسبب مشاركة عدد كبير من

لاعبيها في الدوري الاماراتي المحترفين بأنديته والذي وضع ضوابط صارمة لسفر محترفيه للودية ويعاني منتخب مصر من نفس الازمة مع لاعبنا الدولي علي زين الذي يلعب للشارقة الاماراتي .منها المنتخب العراقي وجاري التنسيق بين الجانبين وفي حال الموافقة سيتم اقامة الوديتين يومي 16 و 18 الجارىمن المقرر ان يطير المنتخب إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر، ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس فى يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل عندما يواجه المنتخب السويدى العملاق يومى 5 و7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتى موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.