اتحاد الكرة يتفق على زيادة العنصر النسائي في مجلس الإدارة

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على تعديل اللائحة الفترة المقبلة فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس والعنصر النسائي داخله. داخله. واتفق مسئولو الجبلاية على تعديل اللائحة بحيث يصبح مجلس الإدارة 9 أعضاء، على أن يكون بينهم امرأتين وليست واحدة. كانت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اجتمعت مع مسئولي الجبلاية لمناقشة مقترحات تعديل اللائحة. على أن يكون بينهم امرأتين وليست واحدة. كانت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اجتمعت مع مسئولي الجبلاية لمناقشة مقترحات تعديل اللائحة.

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