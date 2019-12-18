تقرير الحكم يكشف سبب طرد إبراهيم حسن في لقاء سموحة وأسوان

كشف تقرير محمود دسوقي حكم لقاء سموحة وأسوان بالدوري، عن سبب طرد إبراهيم حسن مدير الكرة في الفريق الأزرق.

وذكر التقرير أن إبراهيم حسن حاول الاعتداء على الحكم وسبَّ اتحاد

الكرة ولجنة الحكام لذا أشهر الدسوقي الكارت الأحمر في وجه مدير للكرة بسموحة. أما حسن مصطفى مدرب سموحة، فقد دخل في مشادة عنيفة وصلت لحد الاشتباك بالأيدي مع مصطفى أمين المشرف على فريق أسوان لذا تقرر إيقاف حسن مصطفى 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

ويلتقي سموحة بنظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.