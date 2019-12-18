مران الزمالك.. أوباما وإمام ينتظمان بالتدريبات الجماعية وتعافي محمود علاء

انتظم الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية اليوم بعدما حصلا على راحة كاملة من مران أمس بإذن من الجهاز الفني بسبب سفره للإسكندرية لظروف مرض والده.

وحضر اللاعب وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع زملائه استعدادا لمباراة سموحة المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة

التاسعة من الدوري الممتاز.

وانتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي. وأدى اللاعب التدريبات البدنية تحت قيادة أنطونيو كيزوس مدرب الأحمال مع باقي اللاعبين بشكل طبيعي ، بعدما ابتعد اللاعب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بسبب شد في العضلة الخلفية. ويستعد

الفريق لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وتعافى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الجرح أعلى الحاجب الذي تعرض له مؤخرا وبدأ في المشاركة في المران دون ارتداء حامي الرأس الذي شارك به في مباراة طلائع الجيش الماضية. وشارك علاء في المران اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمباراة سموحة المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة

التاسعة من الدوري الممتاز.