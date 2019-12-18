ليونيل ميسي وكريم بنزيمة في صراع خاص بـ كلاسيكو الأرض

يشهد كلاسيكو الأرض بين فريقي برشلونة وريال مدريد، اليوم الأربعاء، تنافسًا بين الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، على صدارة هدافي الليجا هذا الموسم.

ويتصارع الثنائي على صدارة هدافي الدوري الإسباني، إذ يملك كل منهما 12 هدفًا

ويطمحان في فض الشراكة بترتيب صدارة الهدافين.

ليونيل ميسي حصل عى جائزة هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 36 هدفًا بفارق كبير عن كريم بنزيمه الذي حل وصيفًا برصيد 21 هدفًا.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني يعد أكثر لاعب سجَّل أهدافًا في تاريخ كلاسيكو الأرض الذي يجمع ريال مدريد وبرشلونة وذلك برصيد 26 هدفًا متفوقًا على كرستيانو رونالدو والفريدو دي ستيفاني اللذان سجلا 18 هدفًا.

يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة يتقاسمان صدارة الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة لكل منهما ويسعى الجانبان لحسم صدارة الليجا.