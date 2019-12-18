رياضة | خمسة عوامل ترجح كفة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خمسة عوامل ترجح كفة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مساء اليوم الاربعاء، مباراة "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة، وضيفه ريال مدريد، في المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك على أرضية ملعب كامب نو.

ويسعى الفريقان لفض الشراكة بينهما على صدارة الليجا، حيث يتصدر الفريقان جدول الترتيب برصيد 35.

ويطمح برشلونة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على ريال مدريد، لمواصلة تفوق الفريق الكتالوني على النادي الملكي في الآونة الأخيرة.

ويرتكن برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي، على عدة عوامل قد تساعده في قهر زيدان وكتيبته، وأبرزها.

الرصيد السابق

يعود آخر فوز لريال مدريد على برشلونة لصيف عام 2016 في بطولة السوبر حين تفوق بهدفين في ملعب سانتياجو بيرنابيو، وتفوق برشلونة في السنوات الأخيرة قد يكون نقطة تفوق في صالح البلوجرانا.

إهتزاز كورتوا

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يؤدي الدولي البلجيكي جيداً، ولكن في المباريات السهلة الخالية من الضغوط، لكن عندما يتعلق الأمر بمواجهة قوية مثل برشلونة أو باريس سان جيرمان، نلاحظ توتر كورتوا وارتكاب العديد من الأخطاء.

غياب مارسيلو

يفقتد ريال مدريد أحد أهم أسلحته الهجومية وهو الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، الذي دائما ما يشكل خطراً على البلوجرانا في تلك المباريات، وفي المقابل سيشكل غيابه نقطة قوة لصالح برشلونة، في ظل ميل ميسي دائماً للجانب الأيمن الهجومي لبرشلونة، وهو الأيسر لريال مدريد.

تدني مستوى فاران

يعيش الدولي الفرنسي أسوأ مستوياته منذ سنوات، وأمام مهاجم قناص ويعرف من أين تؤكل الكتف في الكلاسيكو، ربما يمثل الأمر نقطة هامة لصالح برشلونة.

ليونيل ميسي

أسطورة الفريق وصاحب اليد العليا في مثل هذه المباريات، إذا كان في يومه وفي قمة تألقه، سيعني ذلك فوز برشلونة لا محالة.

كانت الكفة متعادلة في الجهة الأخرى بوجود من يصنع الفارق دائما وهو كريستيانو رونالدو، لكن منذ رحيله أصبحت الكفة تميل نسبياً لمصلحة برشلونة