رياضة | مفاجأة.. جنش يقود الزمالك بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جنش يقود الزمالك بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تجهيز محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الابيض للتواجد في مواجهة السوبر الإفريقي.

ويأتي التفكير في تواجد جنش بعد ظهور علامات تعجب حول مستوى محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال المواجهات القليلة الماضية، في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقد تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك للإصابة بقطع في وتر اكيليس على هامش تواجده بمعسكر المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث خضع إلى عملية جراحية في ألمانيا.

ومن المقرر ان يعود جنش إلى التدريبات الجماعية للفريق خلال الايام القليلة القادمة ، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له بنجاح، حيث يظهر الحارس في التدريبات بشكل تدريجي.