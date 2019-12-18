رياضة | عودة ثلاثي الزمالك للتدريبات بشكل طبيعي وبرنامج تأهيلي لعبد الغني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة ثلاثي الزمالك للتدريبات بشكل طبيعي وبرنامج تأهيلي لعبد الغني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرحلة التدريبات التأهيلية الخاصة التي أداها خلال مران أمس لمعاناته من إجهاد وبدأ في المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية في مران اليوم مع جميع اللاعبين.

محمود علاء يشارك في التدريبات بشكل طبيعي

تعافى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الجرح أعلى الحاجب الذي تعرض له مؤخرا وبدأ في المشاركة في المران دون ارتداء حامي الرأس الذي شارك به في مباراة طلائع الجيش الماضية.

وشارك علاء في المران اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمباراة سموحة.

أوباما ينتظم في التدريبات الجماعية

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انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفربق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية اليوم بعدما حصل على راحة كاملة من مران أمس باذن من الجهاز الفني بسبب سفره للإسكندرية لظروف مرض والده.

وحضر اللاعب وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع زملائه استعدادا لمباراة سموحة المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي.

وأدى اللاعب التدريبات البدنية تحت قيادة أنطونيو كيزوس مدرب الأحمال مع باقي اللاعبين بشكل طبيعي ، بعدما ابتعد اللاعب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بسبب شد في العضلة الخلفية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.