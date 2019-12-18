رياضة | عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اكد الإعلامي أحمد شوبير على أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بدأت البحث عن عروض لبعض لاعبي الفريق الأول بالفترة الحالية.
وقال شوبير خلال برنامج ساعة مع شوبير والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"فايلر وافق على إعارة عمار حمدي وفي الغالب سينتقل لصفوف نادي الاتحاد السكندري".
وتابع :"لجنة التخطيط بالنادي تتناقش عروض الثنائي صلاح محسن وصالح جمعة، تمهيداً لخروجهم من الفريق بالفترة المقبلة.