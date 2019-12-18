رياضة | عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد الإعلامي أحمد شوبير على أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بدأت البحث عن عروض لبعض لاعبي الفريق الأول بالفترة الحالية.