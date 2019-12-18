رياضة | الأهلي يفحص أحمد فتحي طبيًا ويحدد مدة غياب رمضان صبحي

يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.



وفي ضوء الفحص الطبي يتحدد مدى تعافي اللاعب من آلام الركبة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس .

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا اليوم بمدينة الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز .

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار طبيب الفريق إلي ان اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء تسبب في عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية.

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وأوضح محمود أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ٦ أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر بمدينة الإسكندرية اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الخميس على ستاد "المكس" بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.