رياضة | الأهلي يفحص أحمد فتحي طبيًا ويحدد مدة غياب رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفحص أحمد فتحي طبيًا ويحدد مدة غياب رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي ضوء الفحص الطبي يتحدد مدى تعافي اللاعب من آلام الركبة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس .
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا اليوم بمدينة الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز .
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.
قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.
وأشار طبيب الفريق إلي ان اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء تسبب في عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية.
وأوضح محمود أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ٦ أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر بمدينة الإسكندرية اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الخميس على ستاد "المكس" بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.