رياضة | مدحت العدل يشن هجوم حاد على لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت العدل يشن هجوم حاد على لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفنان مدحت العدل يشن هجوم حاد على لاعبي الزمالك عقب الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة الدوري المصري العام

وكتب العدل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏لاعبو الزمالك الذين يتخاذلون أو لنقل لا يقاتلون بشرف حتي لو تأخرت مستحقاتهم لا يستحقون إرتداء زي الكيان.

وأضاف : الأفضل لنا أن نلعب بناشئيي الزمالك حتي لو خسرنا كل مباراياتنا ..إنتم لاتقدرون نعمة جمهور الزمالك العظيم الذي يشجعكم.