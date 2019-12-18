رياضة | إسماعيل يوسف: الزمالك يستعد لضم صفقة جديدة في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسماعيل يوسف: الزمالك يستعد لضم صفقة جديدة في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اخر استعدادات النادي للتعاقد مع صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وقال "تيجانا" في تصريحات تلفزيونية : أمير مرتضى عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لتحديد الصفقة المتبقية والمتاحة للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.

وأضاف: أنا مع قرار أن المسابقة بدأت بلائحة وقانون بشأن الاستبدال، يجب أن تنتهي بنفس اللائحة وهناك اقتراحات لدى اتحاد الكرة المصري لحل أزمة الأندية.

وفي سياق أخر،أكد عضو مجلس إدارة الزمالك، بأن قناة النادي تظهر إلى النور بنهاية الشهر الجاري، وتم الاتفاق على كل شئ مع اعلام المصريين.