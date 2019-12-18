رياضة | طبيب الأهلي يحدد موقف محمود متولي بعد التعافي من مزق "الخلفية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يحدد موقف محمود متولي بعد التعافي من مزق "الخلفية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود متولي لاعب الفريق يشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي بعدما كشفت الأشعة الأخيرة التي أجراها التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والتي غاب بعدها عن المشاركة الجماعية.



ويسعى الجهاز الفني لتجهيز متولي، للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات مهمة في الدوري العام، بالإضافة إلى دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.



وكان متولي قد قام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي وتأكدت جاهزيته طبيا من خلال الأشعة الأخيرة التي أجراها بالتنسيق مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.