رياضة | محاضرة بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو اليوم مع اللاعبين للحديث بشكل عملي عن مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها مساء غد الخميس، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.



وحرص فايلر وجهازه المعاون على مشاهدة مباريات الإسماعيلي الأخيرة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق.



ومن المقرر أن يقوم المدير الفني خلال محاضرة الفيديو اليوم، بشرح بعض النقاط الفنية والخططية بشكل عملي للاعبين، مع توضيح التعليمات المحددة لكل لاعب، وفقا لخطة المباراة وطريقة اللعب ومستوى المنافس.