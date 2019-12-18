رياضة | محاضرة بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحرص فايلر وجهازه المعاون على مشاهدة مباريات الإسماعيلي الأخيرة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق.
ومن المقرر أن يقوم المدير الفني خلال محاضرة الفيديو اليوم، بشرح بعض النقاط الفنية والخططية بشكل عملي للاعبين، مع توضيح التعليمات المحددة لكل لاعب، وفقا لخطة المباراة وطريقة اللعب ومستوى المنافس.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الخميس على ستاد "المكس" بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.