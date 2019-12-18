رياضة | مانشستر سيتي يهدد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يهدد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر سيتي في خط المفاوضات من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية في إيطاليا بأن السيتي يرغب بكل قوة في التعاقد مع المهاجم الإيطالي المطلوب أيضًا في برشلونة.

وأضافت التقارير بأن ممثلي من مانشستر سيتي اجتمعوا بممثلي اللاعب لاوتارو مارتينيز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة احتمالية تعاقد مانشستر سيتي مع مهاجم إنتر ميلان.

‏وأشارت إلى أن لاوتارو يملك عقد مع إنتر ميلان يمتد حتى عام 2023 + شرط جزائي يبلغ 111 مليون يورو.