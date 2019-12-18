رياضة | تقارير تكشف تشكيل برشلونة وريال مدريد بالكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف تشكيل برشلونة وريال مدريد بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية"، عن التشكيل المتوقع والذي سيخوض بها ناديي برشلونة وريال مدريد، مباراة الكلاسيكو الإسباني ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة لليجا.

وأكدت الصحيفة، أن الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا، سيدفع بالثلاثي الهجومي سواريز وجريزمان وميسي بشكل أساسي، فيما أوضحت أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي، سيعتمد على جاريث بيل وكريم بنزيما في الخط الأمامي.

ويستضيف ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني، مباراة صعبة لأصحاب الأرض ضد ريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة المؤجلة العاشرة بالليجا الإسبانية.

ويطمح البلوجرانا بقيادة الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره في كلاسيكو الأرض، من أجل الانقضاض على صدارة جدول الترتيب.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بنفس الرصيد، إلا أن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

وكان برشلونة سقط في فخ التعادل أمام ريال سوسيداد بثنائية لكل منهما بالجولة السابقة، قبل أن يتعادل ريال مدريد أيضًا أمام فالنسيا، بهدف لكل فريق لحساب نفس الجولة.

وينتظر عشاق كرة القدم وجماهيرها حول أنحاء العالم، مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، لما تحمله من وجبة كروية دسمة ومنافسة شرسة لحصد نتيجة اللقاء لصالحهما.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني.

وتُقام مباراة برشلونة وريال مدريد، غدًا الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على ملعب كامب نو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

وتُذاع مباراة برشلونة وريال مدريد بالجولة المؤجلة العاشرة، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني والبطولات الأوروبية المختلفة.

وجاء تشكيل برشلونة وريال مدريد حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" كالآتي:-

Advertisements

"برشلونة"

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - راكيتيتش.

خط الهجوم: جريزمان - سواريز - ميسي.

"ريال مدريد"

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - راموس - فاران - كارفاخال

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - إيسكو - فالفيردي

خط الهجوم: بيل - بنزيما.

وكانت الجهات الأمنية في كتالونيا، قررت تأجيل المواجهة من جولتها العاشرة وإقامتها مساء اليوم الأربعاء، بسبب المشادات والأحداث التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.