رياضة | عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لخطف مهاجم سوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لخطف مهاجم سوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلي سيقوم بصرف مقدم التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعبه الجديد خلال أيام قليلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن ظهر يوم الجمعة الماضي تعاقده رسميًا مع محمود كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

واضاف شوبير:"رينيه فايلر المدير الفني للأهلي متمسك بالتعاقد مع إيليكي، رغم أن هناك بعض المعارضات وسنتتظر ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".

