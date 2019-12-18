رياضة | اختبار طبي لثنائي الأهلي لتحديد موقف مشاركتهم أمام الإسماعيلي بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار طبي لثنائي الأهلي لتحديد موقف مشاركتهم أمام الإسماعيلي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع الثنائي عمرو السولية ورامي ربيعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، للكشف الطبي على هامش مران الفريق، قبل التوجه إلى الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلي، بالدوري العام.

وغاب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الجهاز الطبي للأهلي إن السولية غاب عن المران الجماعي، بسبب معاناته من نزلة برد شديدة منعته من المشاركة في التدريبات.

فيما اشتكى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حالة إجهاد عام منعته من المشاركة في مران الفريق الجماعي صباح أمس الثلاثاء، بملعب التتش.

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وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تلقى صدمة قوية عقب التأكد من غياب رمضان صبحي لاعب الفريق، لمدة تقترب من 6 أسابيع مقبلة.

وأثبت الكشف الطبي الذي خضع له رمضان صبحي مساء أمس تعرضه لإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، بعدما شعر بإصابة بالعضلة الخلفية وعدم قدرته على استكمال المران الصباحي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري العام.

وخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لأشعة أمس على العضلة الخلفية بعد شكواه من آلام بها، ولم يتمكن بسببها من استكمال التدريبات.

ويؤدي الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدٍ الخميس في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز .