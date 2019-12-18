رياضة | كورتوا يتحدي ميسي للرد على الانتقادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا يتحدي ميسي للرد على الانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا مساء اليوم على فريق برشلونة بملعب الكامب نو في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن لقاء الكلاسيكو اليوم هو فرصة حقيقة أمام كورتوا حارس ريال مدريد للرد على السخرية والانتقادات التي تعرض لها بالفترة الماضية.

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واشارت الصحيفة إلى أن كورتوا عاش أسوأ أيامه في مسيرته الكروية منذ انضمامه إلى ريال مدريد، قادماً من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وكان تيبو كورتوا محط سخرية من جماهير ريال مدريد قبل محبي كرة القدم، بسبب أخطائه الفادحة التي تسببت بالخروج في الموسم الماضي من البطولات الثلاث خالياً الوفاض.

وستكون مباراة الكلاسيكو أمام فرصة ذهبية ليكون نجماً في ريال مدريد كما كان عليه الوضع مع تشيلسي وأتلتيكو مدريد وحتى الآن مع منتخب بلجيكا، وهذا يعتمد على كيفية وقوفه صلباً أمام نجوم برشلونة، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة الأربعاء في الدوري الإسباني.