رياضة | نابولي يسعى لتعزيز صفوفه قبل موقعة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يسعى لتعزيز صفوفه قبل موقعة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي في تعزيز صفوفه فريقه بلاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن المدرب الجديد لنابولي يسعى بكل قوة لدعم صفوف فريقه في يناير المقبل، من أجل استعادة فريقه لمكانته الطبيعية في الكالتشيو، ومنافسة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن نابولي يفكر جيدًا في توقيعين قبل المواجهة ضد برشلونة.

وأضافت بأن النادي الإيطالي بأنه يتعين عليه تعزيز قوة فريقه في السوق الشتوية وحدد هدفين رئيسيين.

وتابعت بأن حدد اللاعبين وهم لوكاس توريرا متوسط ميدان أرسنال، وريكاردو رودريجيز ظهير أيسر ميلان.