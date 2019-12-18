اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الكلاسيكو HD

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مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بث مباشر والقنوات الناقلة لها يحتضن ملعب " الكامب نو" مباراة تسمي " كلاسيكو الأرض" بين فريقي برشلونة وريال مدريد مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز 2019/2020.

مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بث مباشر والقنوات الناقلة لها

يحتل برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد وصيفاً لنظيره الكتالوني متعادلين في النقاط بفارق الأهداف.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في بطولة الدوري الاسباني الممتاز

خاض برشلونة 16 مواجهة حتى الان فاز في 11 منهم وتعادل في 2 وخسر في ثلاثة، بينما لعب ريال مدريد أيضاً 16 مباراة فاز في عشرة

وتعادل في خمسة وخسر في مباراة واحدة أمام نظيره ريال مايوكا وانتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف دن رد.

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مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بث مباشر والقنوات الناقلة لها

أكد زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن جاهزية فريقه لخوض مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة وصرح خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم قبل المباراة قائلاً: يجب أن نلعب بكامل طاقتنا وأن نقاتل علي ارض الملعب من أجل الفوز، الجميع يمكنهم الحديث عن مايحدث لمدة أسبوع ولكن في الحقيقة سنخوض مواجهة الكلاسيكو غداً، وأختتم حديثه نحن لا نخشى الحكام فهم يقيمون بوظيفتهم ونحن نريد تقديم مباراة جيدة لأسعاد الجماهير ونحن سعداء بالكلاسيكو ونملك أفضل اللاعبين ونتطلع للافضل دائماً.

مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بث مباشر والقنوات الناقلة لها

بينما صرح اللاعب " ليونيل ميسي" لاعب برشلونة عن مدي أهمية المباراة له قائلا :"نحن في سانتياجو برنابيو نلعب الـ 90 دقيقة متساوية بيبنا، أما في الكامب نو تكون المباراة معقدة ومغلقة بشكل كبير، وأختتم حديثة قائلاً: من الصعب جدا تعويض لاعب مثل كرستيانو رونالد في الريال وكانت المنافسة ممتعة للغاية في ظل وجوده".

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في بطولة الدوري الاسباني الممتاز

في أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح برشلونة في التغلب على نظيره وانتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف دون رد أحرز اللاعب "ايفان راكيتش" في الدقيقة 26 من عمر وزمن المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" وذلك في يوم 2 من شهر مارس في هذا العام الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الموسم الماضي.