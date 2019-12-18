اونلاين | طريقة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني| بث مباشر الريال ضد البارسا يلا شوتPLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني| بث مباشر الريال ضد البارسا يلا شوتPLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني، مباراة صعبة لأصحاب الأرض ضد ريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة المؤجلة العاشرة بالليجا الإسبانية.

ويطمح البلوجرانا بقيادة الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره في كلاسيكو الأرض، من أجل الانقضاض على صدارة جدول الترتيب.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بنفس الرصيد، إلا أن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

وكان برشلونة سقط في فخ التعادل أمام ريال سوسيداد بثنائية لكل منهما بالجولة السابقة، قبل أن يتعادل ريال مدريد أيضًا أمام فالنسيا، بهدف لكل فريق لحساب نفس الجولة.

وينتظر عشاق كرة القدم وجماهيرها حول أنحاء العالم، مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، لما تحمله من وجبة كروية دسمة ومنافسة شرسة لحصد نتيجة اللقاء لصالحهما.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني.

وتُقام مباراة برشلونة وريال مدريد، غدًا الأربعاء 18 ديسمبر الجاري على ملعب كامب نو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

وتُذاع مباراة برشلونة وريال مدريد بالجولة المؤجلة العاشرة، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني والبطولات الأوروبية المختلفة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" القنوات المفتوحة لنقل مباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني من خلال التقرير الآتي:-

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تردد قناة idman tv القناة الناقلة للكلاسيكو

حيث أن أول قناة مفتوحة تذيع الكلاسيكو مجانا سوف تكون هي تردد قناة ادمان الأذربجانية والتي سوف تذيع مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مجانا بدون تشفير وبالتعليق العربي بصوت الكابتن عصام الشوالي، حيث أن القناة الأذربجانية التي تذاع على المقر الأذري تقوم بسرعة البث من مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، وهذا تردد قناة idman tv حيث القناة الناقلة مجانا لمباراة برشلونة وريال مدريد :

التردد : 11169

القمر : AzerSpace 46°E

تردد قناة ITV 4 الجديد

وأيضا من اسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مجانا، سوف نجد تردد قناة ITV 4 القناة الناقلة لمباراة اللاسيكو مجانا والتي تذاع على التردد الاتي :

التردد " 10758

القمر : أسترا

تردد قناة IRIB Varzesh

والأن نترككم مع اخر قناة تذيع مباراة الكلاسيكو مجانا، حيث المباراة سوف تذاع ايضا من خلال تردد قناة irib الايرانية المفتوحة والتي تذاع على التردد 11555 مجانا بدون تشفير.

وكانت الجهات الأمنية في كتالونيا، قررت تأجيل المواجهة من جولتها العاشرة وإقامتها مساء غدٍ الأربعاء، بسبب المشادات والأحداث التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.