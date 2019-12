اونلاين | «كورة NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكولشستر يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم مانشستر يو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكولشستر يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم مانشستر يو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكولشيستر بث مباشر 18-12-2019 كأس الرابطة الإنجليزية ، يستضيف معلب :أولد ترافورد مباراة فريق مانشستر يونايتد وكولشيستر ،حيث يستضيف فريق مانشستر يوناتيد نظيره فريق كولشيستر اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 على الأراضي دولة أنجلترا ، وتُقام مباراة مانشستر يونايتد وكولشيستر في إطار منافسات ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الانجليزي لكرة القدم ،وتقام المباراة في تمام الساعه 11 بتوقيت السعودية.

Watch the Manchester United and Colchester match Live 12-12-2019 English League Cup

The new Kora Shoot site offers watching the Manchester United and Colchester match live broadcast 12-12-2019 English League Cup, hosted by: Old Trafford The Manchester United and Colchester match, where the Manchester United team hosts its counterpart Colchester team today, Wednesday, December 18, 2019 on the territory of England , The Manchester United and Colchester match will be held within the framework of the quarter-finals of the English Football Association Cup, and the match will be held at 11:00 KSA time. Watch the Manchester United and Colchester match Live 12-12-2019 English League Cup

مانشستر يونايتد Vs كولشيستر.

البطولة : كأس الرابطة الإنجليزية (ربع نهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 7 .

الملعب : أولد ترافورد .

المعلق : أحمد البلوشي .

موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .