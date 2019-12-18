اونلاين | يلا شووت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر، يستكمل ليفربول الإنجليزي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر بمواجهته فريق مونتيري المكسيكي في نصف نهائي البطولة مساء الأربعاء المقبل.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري

بث مباشر ليفربول اليوم ضد مونتيري ، ولابديل لليفربول سوي تحقيق الفوز على الفريق المكسيكي الذي اقصى السد القطري من الدور السابق ، لكي يصل للمباراة النهائية و يلاقي الفائز من الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي في المشهد الختامي.

بث مباشر ليفربول ومونتيري اليوم

ورفع ديان لوفرين قلب دفاع نادي ليفربول من معنويات زملاءه بالفريق في ظل غيابه عن بعثة النادي الأحمر.

رابط مباراة ليفربول يوتيوب اليوم

وتعرض لوفرين للإصابة والتي ابعدته عن الملعب في الوقت الحالي، وعدم مشاركته مع ناديه في كأس العالم للأندية.

Advertisements

ونشر لوفرين عبر حسابه الشخصي بموقع أنستجرام: “ليس هذا هو أفضل وقت للإصابة، لكن كما تعرفونني، سأعود مرة أخرى أقوى”.

وأضاف: “في غضون ذلك، أتمنى لزملائي في الفريق وليفربول كل التوفيق في كأس العالم للأندية، عودوا يا أولاد بكأس آخر.

ونعرض لكم التشكيل المتوقع أن يدفع يورجن كلوب مدرب ليفربول كالأتي :

حارس مرمى : أليسون بيكر.

مدافعون : فيرجيل فان دايك ، جو جوميز ، ترينت أليكساندر أرنولد و أندي روبرتسون.

خط وسط : جوردان هيندرسون ، جيمس ميلنر ، أليكس أوكسليد تشامبرلين.

والجدير بالذكر أن حقق أستون فيلا الفوز على ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة، خلال اللقاء الذى أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب” فيلا بارك” ليتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة” كاراباو”.

وخاض الريدز مباراة ربع نهائي كأس الرابطة بفريق الشباب، نظرا اتواجد الفريق الأول في قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية.