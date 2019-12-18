اونلاين | «كورة NOW» مشاهدة مباراة اكسفورد يونايتد ومانشستر سيتي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم مانشست

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مشاهدة مباراة اكسفورد يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الرابطة

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على أكسفورد يونايتد في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب “كاسام”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتأهل مانشستر سيتي للدور ربع النهائي بمسابقة كأس الرابطة بعدما تغلب على ساوثهامبتون بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، فيما حجز أكسفورد يونايتد أحد أندية دوري الدرجة الثالثة مقعده في دور الثمانية بعدما تغلب على سندرلاند بنتيجة 4 – 2 عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 1/1.

مشاهدة مباراة اكسفورد يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الرابطة

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مشاهدة مباراة اكسفورد يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الرابطة

مشاهدة مباراة اكسفورد يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الرابطة

مشاهدة مباراة اكسفورد يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الرابطة

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما استعاد نغمة الانتصارات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بالفوز على أرسنال بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “الإمارات”، ساعيًا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لقطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي.

ويدرس بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إراحة العديد من العناصر الأساسية في مباراة اليوم، في ظل المواجهة النارية التي تنتظر الفريق السماوي السبت المقبل أمام ليستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة أكسفورد يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في كأس الرابطة الانجليزية الثلاثاء 17-12-2019.