اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط يوفنتوس مباشر متعددة NOW

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يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر , مباراة اليوفي الكالتشيو 2020 الدوري الايطالي الممتاز مرحلة الذهاب , في موقعة هامة من مباريات الدوري الايطالي وافتتاحية الجولة السابعة عشر سنكون علي موعد مع مباراة يوفنتوس امام سامبدوريا في لقاء استعادة الصدارة للفريق الابيض والاسود.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر 18-12-2019 رونالدو

يوفنتوس وسامبدوريا تواجها مسبقا في 123 لقاء في مختلف البطولات المحلية في ايطاليا ونجح في اليوفي في التفوق في 61 لقاء منهم مقابل 25 انتصار لصالح سامبدوريا والتعادل جمع بينهما في 37 مباراة وسجل لاعبي اليوفي 200 هدف وتلقت شباكهم 121 هدف وانتهت اخر مواجهة بينمها بفوز اليوفي بنتيجة 3-0.

مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر

بطاقة مباراة رونالدو اليوم

الكالتشيو 2019/2020

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الجولة السابعة عشر

ملعب فلوريس

توقيت المباراة

في يوم الاربعاء 18 ديسمبر 2019

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة