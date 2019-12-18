اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم يوفنتوس NOW

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يسعى فريق يوفنتوس لإنتزاع صدارة الدوري الايطالي عندما يحل ضيفاً على سامبدوريا في الثامنة مساء بملعب "لويجيي فيراريس"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة "الكالتشيو".

ويتم تقديم موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا إلى اليوم، لإرتباط الفريق بخوض مباراة كأس السوبر الايطالي أمام لاتسيو يوم 22 ديسمبر الحالي بالعاصمة السعودية "الرياض".

سامبدوريا ضد يوفنتوس

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما عاد إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية بمسابقة الدوري الايطالي بفوزه على أودينيزي بنتيجة 3 – 1.

ولن تكون مهمة يوفنتوس في العودة إلى مدينة "تورينو" بالنقاط الثلاث "سهلة"، حيث يسعى سامبدوريا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالمسابقة للأبتعاد خطوة جديدة عن منطقة الخطر في جدول الترتيب، بعدما سبق وأن تغلب في الجولة الماضية على جنوى بهدف دون مقابل.

سامبدوريا ضد يوفنتوس

يأتي هذا في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل مباراة الطرف الثاني في كأس السوبر الايطالي لاتسيو أمام هيلاس فيرونا إلى الخامس من فبراير القادم.

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وكانت قرعة دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا أوقعت يوفنتوس في مواجهة ليون الفرنسي، بينما ودع لاتسيو مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج" من دور المجموعات.

سامبدوريا ضد يوفنتوس

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موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا فى الدوري الإيطالي

يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر , مباراة اليوفي الكالتشيو 2020 الدوري الايطالي الممتاز مرحلة الذهاب , في موقعة هامة من مباريات الدوري الايطالي وافتتاحية الجولة السابعة عشر سنكون علي موعد مع مباراة يوفنتوس امام سامبدوريا في لقاء استعادة الصدارة للفريق الابيض والاسود.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر 18-12-2019 رونالدو