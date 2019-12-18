اونلاين | قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم بالمجان| مشاهدة مباراة البرسا وريال مدريد بث مباشر REAL VS BARCA

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يستضيف فريق برشلونة بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي نظيره وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يوم الأربعاء 18 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت قد تأجلت مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في الجولة العاشرة إلى هذا اليوم بسبب الأحوال السياسية والأمنية في مدينة كتالونيا، حيث شهدت المدينة العديد من المظاهرات في الفترة الأخيرة، مما قد جعل الأمن يعلن تأجيل المباراة خوفا من افتعال احداث شغب في اللقاء الذي ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم.

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستذاع المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة، وفي الساعة الحادية عشر مساء الأربعاء بتوقيت دوله الامارات العربيه، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الجزائر، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العراق والسودان.

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الاسباني في السنوات الأخيرة، حيث ستذاع مباراة الكلاسيكو بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

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وستذاع المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق برشلونة عبر قناة idman tv المفتوحة، وياتي التردد للقناة : 11169

القمر : AzerSpace 46°E، وأيضا ستذاع المباراة عبر قناة ITV4 ويأتي التردد الخاص لها التردد " 10758

وعلى القمر : أسترا.

وأيضا سوف تذيع قناة IRIB Varzesh ويأتي التردد الخاص بها 11555 مجانا بدون تشفير وتذيع هذة القنوات معظم الأحداث الرياضية الكبرى، وتقام بعض البرامج الخاصة بكرة القدم بشكل حصري وخاص وغير مشفرة.

وتعادل فريق برشلونة مع فريق ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وأيضاً تعادل ريال مدريد مع فريق فالنسيا بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا.