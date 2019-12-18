شكرا لقرائتكم خبر عن في موسمه الثاني ريال مدريد دون رونالدو أمام برشلونة ميسي والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

لم يفلح حتى الآن أي لاعب ولو من بعيد لإعطاء أمال ولو قليلة بتشكيل ريال مدريد وزيدان لتعويض رحيل "كريستيانو رونالدو" أسطورة الفريق خلال العشر سنوات الماضية، حيث وقع الفريق الموسم في نفق مظلم خاليا من البطولات أو حتى التمثيل المشرف بدوري أبطال أوروبا إضافة لخسارة كافة المنافسات المحلية، ومنها خسارة أكثر من كلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة.



* ريال مع عودة زيدان لديه القوة ولكن ماذا عن إيقاف ميسي

عاد المدير الفني "زين الدين زيدان" لتولي مهام الإدارة الفنية للملكي، كي يعيد الأذهان لمواسمه الماضية المميزة بتتويج ثلاثي متتالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه فشل لبعض الوقت في إيجاد التوليفة المناسبة وطالته العديد من الانتقادات اللاذعة لكنه نجح بوضعه مؤخرا على الطريق الصحيح.

والآن ماذا عن إيقاف البرغوث "ميسي" المتوج بالكرة الذهبية السادسة، الذي لن يتنازل عن تحقيق الفوز بالكلاسيكو نظرا لرغبته باستمرار الانتصارات في الكلاسيكو، أم يفعلها الثنائي فالفيردي وكاسميرو لإيقافه ويتركان رودريغو جوس وبنزيما لغزو شباك شتيجن.

* أخر أربعو كلاسيكو هزائم مدوية وتعادل مخيب بخروج من الكأس

تواجه الثنائي خلال الموسم الماضى خلال أربع مناسبات متتالية، في الدوري الإسباني مرتين وكانت نتيجة الدور الأول الفوز بخمسة أهداف عريضة مقابل ليتناوب عليها كلا من، كوتيتو _ سواريز فيدال_ راكيتتش/ مع هدف وحيد لدى الميرنجي عبر مارسيلو.

في المواجهة الثانية بنصف نهائي كأس ملك وتعادل بهدف لمثله بالذهاب، حيث تسجيل لوكاس فاسكيز لصالح ريال مدريد وتعادل نجم برشلونة السابق مالكوم بالأمتار الأخيرة

المواجهة الثالثة: العودة بنصف نهائي كأس الملك، لرؤية أداء مغاير ومخذي تماما لدى الملكي ومدربه"سولاري" ليتلقى هزيمة بثلاثة أهداف دون رد، عبر هدفي لويس سواريز ونيران صديقة من فاران بسلامه.

المواجهة الرابعة: في الدور الثاني من الليجا وتغلب برشلونة على ريال مدريد بهدف الدولي الكرواتي "راكيتتش" ليكون هو أسواء المواسم التي مرت بتاريخ ريال مدريد منذ عقود طويلة مضت.

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وتكون المحصلة النهائية فوز برشلونة بثلاثة دربيات مع تعادل، إضافة لتسجيل سواريز خمسة أهداف وإحراز راكيتتش لهدفين، حتى يعيش البلانكو وقتها كابوس يسعى للخروج منه خلال مواجهة الدور الأول من الموسم الحالي.

* زيدان كابوس فالفيردي أم يصبح لعبة يلهو كيفما شاء

تولى إرنستو فالفيردي مهام إدارة برشلونة الفنية عام ٢٠١٧، حيث تلقيه هزيمة أولى بأولى لقاءاته الرسمية وهي أمام ريال بكأس السوبر، حيث الهزيمة في اللقاء الأول بثلاثة أهداف منها هدف الشاب أسينسيو وهدف للرائع رونالدو، ثم نيران صديقة من المخضرم بيكيه لمعالجته شباك شتيجن، ثم الإياب والفوز بهدفي كريم بنزيما ومن جديد أسينسيو، ثم التفوق من الإسباني بسيناريو خارج التوقعات والفوز بثلاثية نظيفة عن طريق، لويس سواريز وليونيل ميسي وأليكس فيدال، وأخيرا مباراة الدور الثاني والتعادل بهدفين لمثلهما سجلهم، برشلونة عبر لويس سواريز وليونيل ميسي،ثم تعادل كريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

إذا المحصلة تغلب زيدان بفارق فوز واحد وخطف لقب مميز، بينما يكون فالفيردي لديه فوز وتعادل إلا أنه يمتلك كافة أسلحته سواء سواريز وليونيل ميسي، فيما يفتقد زيدان جهود نجمه السابق كريستيانو رونالدو ولعله أيضا جاريث بيل لكنه يملك غازي الشباك كريم بنزيما.

* الآن "زيدان" وجنوده رودريغيو وخبرات بنزيما المليئة بالأفراح والآلام

يمتلك الآن الفرنسي "زيدان" جهود ثنائي رائع ومميز بريال مدريد وهم الساحر البرازيلي الصغير رودريغيو جوس وكذلك كريم بنزيما، حيث خبرات الثاني مع تسجيله الدائم والغالب على شباك كافة حراس برشلونة بداية من (فيكتور فالديز_ بينتو_ كلاوديو برافو_ ياسبر سيلسين- تيري شتيجن) ليكون صاحب خبرات وتاريخ عريض بعد زميله السابق رونالدو، في هذا الموسم هو سلاح فتاك للفريق بتسجيله ١٢ ونحو ثلاثة أو أربعة بدوري أبطال أوروبا.

على الصعيد ذاته لدى زيدان الصغير "رودريغيو جوس" صاحب تسجيل الهاتريك كأصغر لاعب بدوري أبطال أوروبا في فريق جالطة سراي التركي للعام الحالي وصناعته هدفين، ثم تسجيله بالدوري الإسباني هدفين/ حتى يكون مجموع لحظات موسمه الأول لحد اللحظة تسجيل ٧ أهداف وصناعة أخرين وهي أرقام مميزة بالنسبة للاعب لم يتعدى العشرين من عمره.

أما عن رونالدو فهو أسطورة لا ينسق لها غبار، بحيث تسجيله نحو عشرة أهداف على برشلونة من قبل وقيادته البلانكو في أكثر من مناسبة لتحقيق انتصارات عريضة ونتائج مميزة، ولن ينسى أحد هدفه بالعام ٢٠١١ بنهائي كأس الملك وهو أولى بصماته على شباك البرسا وبينتو عبر عرضية ساحرة من الأرجنتيني أنخيل ديماريا نجم الفريق السابق، إلا أن الأمور الآن تغير وبات رونالدو في موسمه الثاني بصفوف يوفنتوس الإيطالي ليكون فقط بالنسبة لأنصار الميرنجي ذكرى مميزة ولحظات سعيدة أهداهم خلااها العديد من البطولات ومنها ثلاثية الشامبيونزليج وبطولات الدوري وحتى كأس العالم للأندية.