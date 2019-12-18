شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة رمضان صبحي بتمزق في «الخلفية».. ويكشف فترة غيابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق، أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

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وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق، أمس الثلاثاء، وتسببت في عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية.

وأوضح محمود، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 6 أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر بمدينة الإسكندرية، اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.