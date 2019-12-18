شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتتح نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية «قطر 2019»، بمواجهة مونتيري المكسيكي على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

حجز مونتيري المكسيكي مقعده في الدور نصف النهائي بعدما تغلب على السد القطري بنتيجة 3 - 2، فيما يسجل ليفربول الظهور الأول في النسخة الحالية بمسابقة كأس العالم للأندية بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام.