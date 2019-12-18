شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتتح نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية «قطر 2019»، بمواجهة مونتيري المكسيكي على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.
ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.
حجز مونتيري المكسيكي مقعده في الدور نصف النهائي بعدما تغلب على السد القطري بنتيجة 3 - 2، فيما يسجل ليفربول الظهور الأول في النسخة الحالية بمسابقة كأس العالم للأندية بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية.. والقناة الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.