زميل الأمس يحذر رفاقه في فلا منجو من مهارات وخطورة صلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ما أجمل من أن تواجه تحديات جديدة وقوية ببطولات عالمية وأوروبية مختلفة، بعد أن كنت أحد المساهمين بفريق مثل "أتلتيكو مدريد" للذهاب مرتين لنهائي دوري، ثم التتويج ببطولة اليوربا ليج واليوم تكون في تحدي أخر من نوعه مع فلامنجو البرازيلي لدى بطولة العالم للأندية، إلا أن لديك حذر شديد وتخوف من مواجهة رفيق الأمس أحد أفضل لاعبي العالم.



هكذا كانت عبارات "فيلبي لويس" المختپئة خلف حوار مع زملائه في فلامينجو، بحيث أنه حذر زملائه من نجم ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح"، بعدما كان الثنائي زملاء بفريق تشيلسي عام ٢٠١٥ وساهما بحصد البلوز للبريميرليج، ثم عودة الأول لأتلتيكو مدريد وذهاب الثاني للانتقال بالدوري الإيطالي لدى روما، بينما ذهب المصري وتطور الأمر به للانتقال بفريق ليفربول الإنجليزي حتى توج بدوري أبطال أوروبا، فيما عاد فيلبي إلى ديارهم عبر بوابة فلامينجو البرازيلي.

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وكانت هذه محادثة فيلبي لزملائه عن خطورة صلاح، التي تناقلتها وسائل الإعلام والمواقع الأوروبية الكبرى، قبل أن تجمعهم مواجهة محتملة بنهائي كأس العالم للأندية، عقب فوزه بالأمس على الهلال السعودي بثلاثية مقبل، ويجتمع الثنائي مجددا مع تتويج ممثل السيليساو بكوبا ليبرتادوريس وتتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا ليتواجها الليلة بملعب "خليفة الدولي" بالواحد والعشرين من ديسمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن لدى ليفربول الإنجليزي مواجهة صعبة ومحففوة بالمخاطر، حينما يواجه مساء اليوم الأربعاء نظيره مونتيري المكسيكي في السابعة والنصف مساء.