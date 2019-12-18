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طبيب الأهلى يكشف حجم إصابة رمضان صبحي ومدة غيابه عن الملاعب

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جدة - عمرو شويل أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

 

أشار طبيب الفريق إلي أن اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء تسبب في عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية.

 

أوضح محمود أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ٦ أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

 

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وأثبتت الأشعة التي خضع لها رمضان صبحي نجم الأهلي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وهي الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مران الفريق اليوم الثلاثاء.

 

 

أكد مسئولو الأهلي ان غياب اللاعب سيمتد لشهر من الآن علي ان يؤدي اللاعب برنامج تأهيلي للتعافي من الاصابة.

 

 

يدخل الأهلي في معسكر بمدينة الإسكندرية اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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