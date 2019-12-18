شكرا لقرائتكم محمد الشناوى حارس الأهلي يحتفل بعيد ميلاده الـ 31 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
لعب محمد الشناوى للاهلى والطلائع وبتروجت وعاد للاهلى ليكون رقم 1 فى القلعة الحمراء والمنتخب الوطنى ، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية ، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأورجوا وفى بطولة امم أفريقيا 2019 وحصد العديد من الالقاب .
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