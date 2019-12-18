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محمد الشناوى حارس الأهلي يحتفل بعيد ميلاده الـ 31

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جدة - عمرو شويل  

ويعتبر محمد الشناوى هو الحارس الاول للاهلى وحارس المنتخب الوطنى وبدأ مشواره مع الكرة  فى نادى الحامول فى فرق الناشئين ثم انتقل لناشئى الاهلي من سنة 2002 إلى سنة 2009 وتدرج فى المراحل السنية.

 

  لعب محمد الشناوى للاهلى والطلائع وبتروجت وعاد للاهلى ليكون رقم 1 فى القلعة الحمراء والمنتخب الوطنى ، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية ،  حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأورجوا وفى بطولة امم أفريقيا 2019 وحصد العديد من الالقاب .

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