شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي .. محمود البنا يدير قمة الدراويش والشياطين الحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد ، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة.
ويحتل الدراويش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ، وتعتبر مواجهة الاهلى فرصة ثمينة لبرازيل الكرة المصرية من أجل الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب خاصًة وأن الموسم لازال في بدايته.
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